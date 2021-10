Handball : TV Aldekerk II stoppt Talfahrt beim Tabellenführer

Manuel Stelzhammer war mit 13 Treffern am überraschenden Auswärtssieg des TV Aldekerk II beteiligt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Handball-Verbandsliga: Die Mannschaft sorgt mit einem 28:26 bei der HSG VeRuKa für eine faustdicke Überraschung. Manuel Stelzhammer in überragender Form.

Von Kay Fritz

Damit dürften im Vorfeld auch die größten Optimisten in Reihen des TV Aldekerk nicht gerechnet haben. Ausgerechnet beim Tabellenführer HSG VeRuKa im Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen hat die zweite Mannschaft, die mit vier Niederlagen in die neue Saison der Handball-Verbandsliga gestartet war, den Bock umgestößen.

Das Team um Trainer Dominique Junkers sorgte mit einem 28:26 (10:14)-Erfolg für eine faustdicke Überraschung. Überragender Mann in der Sporthalle des Albert-Einstein-Gymnasiums war Manuel Stelzhammer, der 13 Tore zum Auswärtssieg beisteuerte.

Der Gastgeber erwischte den besseren Start und lag nach sechs Minuten bereits mit 5:1 in Führung. Doch die Dinge nahmen nur scheinbar den erwarteten Lauf. Die flinke Aldekerker Abwehr um Peter Peschers bestrafte Ungenauigkeiten im Duisburger Spielaufbau konsequent – nach 13 Minuten ließ der Außenseiter mit dem Ausgleichstreffer zum 6:6 aufhorchen.

VeRuKa übernahm wieder das Zepter und verschaffte sich sogar in doppelter Unterzahl bis zur Pause einen Vier-Tore-Vorsprung. Das lag in erster Linie daran, dass der ATV in dieser Phase den wurfgewaltigen Halblinken Till Lutzer einfach nicht in den Griff bekam.

Als die Grün-Weißen dann auch noch den Start in die zweite Halbzeit verschliefen und in der 35. Minute mit 12:18 in Rückstand gerieten, nahm Saisonniederlage Nummer fünf bereits Gestalt an. Doch der Gastgeber hatte die Rechnung ohne Stelzhammer gemacht, der einen Sahnetag erwischt hatte und nach Belieben traf. „Mit der dünnen Spielerdecke mussten wir alle Energiereserven aktivieren. Aber bei uns hat endlich die Einstellung gestimmt“, sagte Dominique Junkers.

Während Duisburg immer mehr aus dem Rhythmus geriet und höchstens mal aus dem Rückraum traf, blieben die Gäste hartnäckig und bearbeiteten geduldig die Abwehr des Gegners. Tor um Tor holte der ATV II auf. Unter dem Strich sprang schließlich ein überraschender, aber nicht unverdienter Auswärtssieg heraus. Die Mannschaft hat jetzt erst einmal Zeit zum Durchatmen. Am Samstag, 23. Oktober, steht in der Vogteihalle das Kellerduell mit dem TuS Lintorf II auf dem Programm, der am Wochenende ebenfalls seinen ersten Saisonsieg feierte (37:30 gegen HSG Wesel).