Handball : Starker Auftritt: ATV bejubelt ersten Saisonsieg

Aldekerk (him) Handball-Verbandsliga der Männer: TV Aldekerk II – Turnerschaft Grefrath 38:23 (21:13). Schon in den ersten beiden Spielen hatte sich abgezeichnet, dass mit der Reserve des TV Aldekerk in der laufenden Saison zu rechnen ist.

Allein der Ertrag hatte noch einige Wünsche offen gelassen: Der 24:27-Heimniederlage gegen den TV Geistenbeck folgte ein 33:33 beim TSV Kaldenkirchen. Doch die Grün-Weißen haben das Siegen nicht verlernt. Am Samstag gab’s gegen die Turnerschaft aus Grefrath das ersehnte erste Erfolgserlebnis, das Co-Trainer Fabian Küsters bereits im Vorfeld angekündigt hatte.

Zur Freude der ATV-Fans auf den Rängen der Vogteihalle präsentierte sich der Gastgeber von Beginn an angriffslustig und hatte nach 60 Minuten auch in der Höhe verdient mit 38:23 die Nase vorn. Während sich die „Erste“ im anschließenden Regionalliga-Spiel gegen den amtierenden Meister MTV Dinslaken den Ruf als „Chancentod“ erwerben sollte, waren die Reservisten von Anfang an auf der Höhe. „Wir hatten zum Saisonstart gegen zwei sehr starke Gegner schon ordentlich gespielt. Deshalb hatten wir uns fest vorgenommen, im dritten Anlauf den ersten Sieg einzufahren. Das hat funktioniert“, meinte Küsters nach der insgesamt recht einseitigen Begegnung.

Der erste Treffer ging zwar nach 45 Sekunden an die Gäste aus Grefrath. Doch Grün-Weiß übernahm sofort das Kommando. Nach einer Viertelstunde hatte sich der Gastgeber einen Vier-Tore-Vorsprung herausgespielt (11:7). Zur Pause war die Partie beim Stand von 21:13 praktisch bereits zu Gunsten des ATV II entschieden. Nach dem Seitenwechsel hielt die Mannschaft um Trainer Dominique Junkers die Konzentration hoch und baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Am kommenden Samstag geht’s zum SV Neukirchen.