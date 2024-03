Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II lässt dem Tabellenletzten keine Chance

Von Beginn an machten die Aldekerkerinnen unmissverständlich klar, wer an diesem Abend als Sieger vom Feld gehen sollte. Die Gäste erwischten einen Blitzstart und lagen nach einer Viertelstunde mit 8:1 in Führung. Danach schalteten die Grün-Weißen, die sich in der Abwehr auf eine glänzend aufgelegte Torhüterin Sonja Stahlberg verlassen konnten, einen Gang zurück. Der Gegner, der im bisherigen Saisonverlauf erst zwei Spiele gewonnen hat, gab sich noch nicht endgültig geschlagen. Kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Polizei SV Köln auf 9:12.