Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II löst die nächste Pflichtaufgabe

Auch im zweiten Durchgang hatte der Gegner aus Essen nicht den Hauch einer Chance. Der TV Aldekerk II ließ einfach nicht locker und baute die Führung innerhalb von zehn Minuten auf 30:17 aus. Der Rest war Formsache. Die Aldekerker Handballerinnen diktierten das Geschehen, praktisch mit dem Schlusspfiff erzielte Lena Willemsen den umjubelten Treffer Nummer 40. „Die Spiele in Haan und gegen Überruhr machen uns Mut“, sagte Albrecht. „Das positive Gefühl nehmen wir mit in die letzten drei Spiele, die wir jetzt auch noch gewinnen wollen.“ Am Samstag geht es für die Grün-Weißen weiter im Programm. Beim abgeschlagenen Tabellenletzten Polizei SV Köln soll der nächste Sieg her.