Handball-Regionalliga der Frauen Defensive bleibt die Schwachstelle

„Ich bin sehr enttäuscht. Wenn man eine komplette Halbzeit verschläft, kann man in dieser Liga kein Spiel gewinnen“, sagte Albrecht, der die größte Baustelle in der Abwehr sieht. Mit durchschnittlich 30 Gegentoren pro Spiel stell nur Schlusslicht Polizei SV Köln eine schwächere Defensive auf. Für die anstehende Partie beim TSV Bonn rrh. muss der ATV die Mängel schleunigst beheben, um dem Tabellensiebten Paroli bieten zu können. Anpfiff ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Sporthalle Ringstraße.