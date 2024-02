Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II sorgt für zusätzliche Spannung im Titelrennen

Ausgerechnet die Defensive, die eigentlich als Schwachstelle im Aldekerker Spiel gilt, war in der Lanker Sporthalle Forstenberg der Garant für den Punktgewinn. Frühzeitig nahmen die Grün-Weißen die gegnerische Härte an und machten ihr Abwehrzentrum dicht. Den Rest erledigte Torhüterin Enya Fritz, die besonders den gegnerischen Werferinnen auf der Außenbahn immer wieder den Nerv raubte. Offensiv setzte der Außenseiter auf Geduld. Abgeklärt warteten die Gäste auf ihre Chancen und zermürbten so die körperlich robuste Defensive des Gegners. Mit drei Toren in Folge übernahm der TV Aldekerk II in der 14. Minute erstmals die Führung zum 7:6.