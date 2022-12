Handball-Verbandsliga Tiefschlafphase nach der Pause bleibt ohne Folgen

Der Fünf-Tore-Vorsprung zur Pause war etwas schmeichelhaft. Einmal mehr sollten die Gastgeber den Start in die zweite Halbzeit verschlafen. Innerhalb weniger Minuten drehte Mülheim die Partie und lag plötzlich mit 17:16 vorne (39.). Doch mit drei Toren von Till Herholz rissen die Grün-Weißen das Ruder wieder herum. Mit dem dritten Sieg in Folge überwintert die Reserve des ATV in der Spitzengruppe. Am Samstag, 14. Januar, geht’s zum punktgleichen Verfolger HSG VeRuKa – dort dürfte sich zeigen, wo die Reise im neuen Jahr hingeht.