Handball : Souveräner Auftritt des Spitzenreiters TV Aldekerk II

Aldekerk (LN) Handball-Oberliga der Frauen: TV Aldekerk II – TV Beyeröhde II 37:20 (19:7). Die Rollen waren klar verteilt. Der ungeschlagene Tabellenführer aus Aldekerk hatte es mit einer Gäste-Mannschaft aus Wuppertal zu tun, die gegen den Abstieg kämpft.

Besonders Spielmacherin Christina Zey war kaum zu bremsen und trug sich mit zehn Toren in den Spielbericht ein. Unter dem Strich sprang ein auch in der Höhe völlig verdienter Sieg heraus. Die Mannschaft hat jetzt drei Punkte Vorsprung auf Verfolger HSG Hiesfeld/Aldenrade, der überraschend in Königshof das Nachsehen hatte. ATV-Trainer René Baude freute sich über die gute Kunde. Ein Großteil der Mannschaft kommt am nächsten Wochenende in der A-Juniorinnen-Bundesliga zum Einsatz.