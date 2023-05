Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II blickt auf eine gelungene Rückrunde zurück

Zu Beginn der zweiten Hälfte blieb der ATV am Drücker und lag in der 35. Minute mit 22:19 vorne. Doch die Schnelligkeit, die das Spiel zu Beginn attraktiv gemacht hatte, schlug allmählich in Hektik und Unkonzentriertheit um. Die Gäste leisteten sich jetzt viele ungenaue Pässe und vergebene Chancen. Der HC Gelpe/Strombach ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte in dieser Phase einen Treffer nach dem anderen. Die Aldekerkerinnen waren fortan nicht mehr in der Lage, den Gegner zu stoppen. Nach 60 Minuten leuchtete folgerichtig ein 36:31 auf der Anzeigetafel.