Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II ist zurück in der Erfolgsspur

Mit frischer Energie kamen die Grün-Weißen aus der Kabine und bauten den Vorsprung auf 16:13 aus. Stahlberg glänzte weiter mit spektakulären Paraden, und auch im Angriff zeigten die Spielerinnen ihr Können. „Heute hat wirklich jede Spielerin ihren Beitrag geleistet“, freute sich ATV-Trainer Marc Albrecht. „Auch wenn wir defensiv immer noch nicht das Maximum abgerufen haben, bin ich wirklich stolz, was die Mannschaft geleistet hat.“ Seine Schützlinge lagen nach 40 Minuten mit 24:19 vorne und hatten fortan das Geschehen auf dem Parkett unter Kontrolle. Auch die Einzeldeckung gegen Spielmacherin Lea Bleckmann brachte die Gäste nicht mehr in Schlagdistanz. Nach zuvor vier Niederlagen in Folge ist die ATV-Reserve in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am kommenden Sonntag (Anwurf 14.30 Uhr) bietet sich beim Tabellennachbarn HSV Überruhr die Gelegenheit, den nächsten Schritt in die richtige Richtung zu machen.