Handball : Vier Spiele, vier Niederlagen: ATV II im Verbandsliga-Abstiegskampf

Kerken Handball: Nach dem 22:37 gegen TSV Kaldenkirchen schrillen die Alarmglocken. Zweite Frauen-Mannschaft nimmt Auswärtshürde in Haan und gewinnt 24:22.

Gegensätzlicher könnten die aktuellen Kräfteverhältnisse bei den Handballern des TV Aldekerk kaum sein. Während die erste Mannschaft nach drei Spieltagen in der Regionalliga Nordrhein noch ungeschlagen ist und die Tabelle anführt, läuft in der Anfangsphase der Saison bei der Reserve in der Verbandsliga überhaupt noch nichts zusammen. Viertes Spiel, vierte Niederlage – und beim 22:37 (10:20) gegen den TSV Kaldenkirchen präsentierte sich das Team um Trainer Dominique Junkers ganz nebenbei auch noch in einer desolaten Verfassung. In dieser Form müssen sich die Grün-Weißen jedenfalls ernsthafte Sorgen um den Klassenerhalt machen.