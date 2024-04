Dritte Handball-Liga TV Aldekerk gibt noch lange nicht auf

Zur Erinnerung: Nach einer überragenden Leistung der Mumme-Brüder lag der ATV im Hinspiel 50 Minuten lag in Führung und stand am Ende schließlich doch mit leeren Händen da – 32:33 lautete das frustrierende Endergebnis. An Bereitschaft und Mentalität wird es der Gentges-Truppe nicht fehlen. Doch um gegen den klar favorisierten Gegner bestehen zu können, sollten die Akteure auf dem Feld ziemlich nahe an ihr Leistungsvermögen kommen. Ausfälle, wie zuletzt in Ratingen, können sich die Aldekerker ganz einfach nicht erlauben. Eine entscheidende Rolle wird das Duell der Torleute spielen. Der Turnverein ist in der laufenden Saison stets gut damit gefahren, wenn Paul Keutmann einen überragenden Tag erwischt und die gegnerischen Angreifer mi seinen Paraden in die Verzweiflung treibt.