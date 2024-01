Dritte Handball-Liga TV Aldekerk ist krasser Außenseiter

Die Fortsetzung der Aufholjagd in Richtung Klassenerhalt dürfte zumindest am Samstag ein schwieriges Unterfangen werden. Ab 19.30 Uhr gibt der Tabellenvierte HG Saarlouis seine Visitenkarte in der Vogteihalle ab. Um die Stärke dieses Gegners zu verdeutlichen: Die Saarländer standen am vergangenen Spieltag gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter und designierten Meister TuS Ferndorf dicht vor einer faustdicken Überraschung. Bei der 34:35-Heimniederlage fiel der entscheidende Gegentreffer erst wenige Sekunden vor Schluss. „Der Sieg in Friesenheim hat uns neuen Auftrieb gegeben. Wir wissen jetzt, dass wir trotz unserer katastrophalen personellen Situation abliefern können. Trotzdem haben wir die Realität nicht aus den Augen verloren und wissen, dass gegen Saarlouis schon alles perfekt laufen muss“, sagt Tim Gentges. „Wir treffen auf einen starken Gegner, der das Tempospiel wie keine andere Mannschaft in dieser Liga beherrscht. Wir müssen schnellstmöglich in den Rückzug kommen, sonst werden wir überrannt.“