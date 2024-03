Handball Frauen des TV Aldekerk hoffen auf Revanche im Top-Spiel

Es könnte das Spiel dieser Saison werden. Seit der Frauenhandball-Drittligist TV Aldekerk im Oktober mit dem 22:25 die bislang einzige Niederlage der Spielzeit, dazu auch noch in der heimischen Vogteihalle, hinnehmen musste, brennen Trainer und Mannschaft auf eine Revanche. An diesem Samstag um 19 Uhr ist es dann endlich soweit, wenn der Tabellenführer wieder auf den TV Hannover-Badenstedt und damit auf das Team trifft, das seinerzeit die Punkte am Slousenweg entführt hatte.