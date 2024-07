Dritte Handball-Liga Der TV Aldekerk schwitzt für das nächste Abenteuer

Das Abenteuer Nummer drei kann kommen. Die Handballer des Drittligisten TV Aldekerk sind in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet, die am 31. August mit einem Auswärtsspiel beim TuS Opladen beginnt. Das Kommando hat zunächst Tobias Kegelmann, der den Kerkener Fitness-Punkt leitet. Das Stichwort „Verletzungsprophylaxe“ hört sich vergleichsweise harmlos an, ist aber eine schweißtreibende Angelegenheit. Die Grün-Weißen werden zunächst zwei Wochen lang in Laufschuhen unterwegs sein und zu Hanteln greifen.