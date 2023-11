Handball TV Aldekerk hofft auf Bonuspunkte

Die dritte Handball-Liga hat am vergangenen Wochenende eine kurze Pause eingelegt. Nun geht es für die Männer des TV Aldekerk am Sonntag weiter. Die Mannschaft von Trainer Tim Gentges fährt in eine Gegend, in der auf Oktoberfesten statt Weizenbier aus Maßkrügen der Äppelwoi aus dem Gerippten, einem Glas mit rautenförmiger Außenstruktur, getrunken wird. Die Reise führt in den 300 Kilometer entfernten südhessischen Landkreis Offenbach. Dort trifft der ATV auf die HSG Rodgau Nieder-Roden. Anwurf der Partie in der Rodaustrom-Sportarena ist um 16 Uhr.