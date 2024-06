Dritte Handball-Liga Der Spielplan steht: TV Aldekerk freut sich auf das Derby

Die erste weite Reise führt den Turnverein in den 320 Kilometer entfernten Landkreis Bad Dürkheim, wo die TSG Haßloch beheimatet ist. Die Gastgeber machten mit einem fulminanten Endspurt ebenso wie der ATV den Ligaver­bleib perfekt. Am vierten Spieltag gibt die spielstarke Mannschaft des TV Gelnhausen ihre Visitenkarte am Niederrhein ab.