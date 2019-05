Handball : Die ATV-B-Jugendlichen erreichen höchste Jugend-Spielklasse

Aldekerk Die männliche und weibliche B-Jugend des TV Aldekerk hat die Qualifikationsphase erfolgreich hinter sich gebracht. Beide Teams qualifizierten sich am letzten Wochenende für die Nordrheinliga, der höchsten Spielklasse in diesem Jugendbereich.

Mädchen: Die weibliche B1-Jugend, trainert von Wolfgang Rommel, Sven Borgs und Guido Nunnendorf, erkämpfte den dritten Platz in einer stark besetzen Qualifikationsgruppe und spielt somit in der kommenden Saison in der Regionalliga Nordrhein.