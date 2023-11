Dritte Handball-Liga der Frauen TV Aldekerk unterstreicht Titelambitionen

Der TV Aldekerk hat das Top-Spiel in der Dritten Handball-Liga der Frauen gewonnen. Der Tabellenführer setzte sich am Samstagabend in der Vogteihalle gegen den PSV Recklinghausen, der bis dahin ebenfalls erst eine Begegnung verloren hatte, mit 37:35 (17:17) durch und unterstrich damit seine Ambitionen auf den Meistertitel in der Staffel Nord-West.