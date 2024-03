Dritte Handball-Liga der Frauen TV Aldekerk gelingt im Top-Spiel die Revanche

Eine von Baude genommene Auszeit brachte den ATV jedoch in die Spur zurück. Angetrieben von Angelina Küsters, die in Angriff und Abwehr erneut eine starke Vorstellung ablieferte, konnte die Drangphase des Gegners gestoppt und die Zeichen auf Sieg gestellt werden. „Wir nehmen jetzt drei Punkte Vorsprung mit in die letzten vier Spiele und hoffen, dass wir das Polster nicht aufbrauchen müssen“, sagte Baude.