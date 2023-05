Handball Mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause

Nun ist endgültig Schluss. Sechs Wochen lang hatte Handball-Drittligist TV Aldekerk nach dem letzten Meisterschaftsspiel noch trainiert und an der Feinabstimmung gefeilt. Am Dienstag gab’s noch einmal ein Freundschaftsspiel gegen den Unterbau des Bundesligisten VfL Gummersbach. Vor rund 150 Zuschauern – für ein Freundschaftsspiel an einem Wochentag eine ungewöhnlich große Kulisse – verabschiedeten sich die Grün-Weißen mit einem 41:36-Erfolg in den Urlaub.