Dritte Handball-Liga der Frauen TV Aldekerk spielt mit überfordertem Gegner Katz und Maus

Die kleinen Sorgen und Unwägbarkeiten, die René Baude, Trainer des Handball-Drittligisten TV Aldekerk, vor der Abfahrt zum Meisterschaftsspiel beim TV Oyten ins Feld geführt hatte, erwiesen sich schon bald nach dem Anpfiff allesamt als unnötig. Einerseits waren die akut abstiegsgefährdeten Gastgeberinnen nicht in der Lage, eine Leistung aufs Parkett zu bringen, um dem Tabellenführer vom Niederrhein ernsthafte Probleme zu bereiten. Außerdem lieferte seine Mannschaft in der Nähe von Bremen eine konzentrierte Leistung, die am Ende mit einem 38:17 (17:9)-Erfolg belohnt wurde.