Dritte Handball-Liga Die Fehlerquote ist noch viel zu hoch

Im zweiten Durchgang zeigte der TV Aldekerk durchaus Willen und Moral und kam bis zur 40. Minute auf 20:24 heran. Mehr war einfach nicht drin, zumal der gegnerische Torhüter Daniel Schlingmann mit 21 gehaltenen Würfen der überragende Mann in der Halle war. Die Hausherren setzten zu einem weiteren 5:0-Lauf innerhalb von acht Minuten an. Beim Stand von 29:20 deutete sich in der 48. Minute ein Debakel für die Aldekerker an. Doch die überlegenen Saarländer schalteten in der Schlussphase mehrere Gänge zurück, so dass die Gäste das Ergebnis noch halbwegs in Grenzen halten konnten. Unter dem Strich lässt sich festhalten, dass sich der TV Aldekerk noch zu viele Nachlässigkeiten leistet, um ein Spiel erfolgreich gestalten zu können.