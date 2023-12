Dritte Handball-Liga TV Aldekerk verpasst die Überraschung

Der TV Aldekerk begann die Partie in Köln mit Joscha Schoemackers im Tor und mit Spielertrainer Tim Gentges im Angriff. Die ersten zehn Minuten verschliefen die Gäste allerdings völlig und wurden von ihrem Gegner regelrecht überrannt. 2:8 und 3:9 betrug der Rückstand. Gentges stellte auf eine 6:0-Abwehr um und Paul Keutmann ins Tor. Eine gute Entscheidung, denn Keutmann hielt, was zu halten war. Die Aldekerker schlichen sich auf leisen Sohlen heran. Spätestens nach einem 5:0-Lauf zum 15:15 nach 29 Minuten war die Partie wieder völlig offen. Danach ein Strafwurf für die Gastgeber in der Schlussminute, den Keutmann abwehrte. Longerich blieb im Ballbesitz und bekam erneut einen Strafwurf zugesprochen, den Keutmann wiederum parierte. Aber gegen den Nachwurf war er chancenlos. Zwei Sekunden vor Schluss stellte Fabian Küsters auf der anderen Seite den durchaus verdienten 16:16-Halbzeitstand her.