Dritte Handball-Liga Als der ATV Vereinsgeschichte schrieb

Zur Erinnerung: Es war ein echter Krimi, dessen Ausgang bis zur 52. Spielminute bei einem Spielstand von 30:32 völlig offen war. Der damalige Trainer Nils Wallrath nahm eine Auszeit und erinnerte seine Truppe daran, weiter auf Sieg zu spielen. Die Botschaft kam an, seine Männer brachten in den nächsten sechs Minuten den Hexenkessel Vogteihalle zum Überkochen. Angetrieben vom jungen Roman Grützner, der an diesem Abend das Spiel seines Lebens im Dress des ATV bestritt, setzten die Gastgeber zum fulminanten Schlussspurt an: Zweimal Sjuul Rutten und Roman Grützner, dazu die Treffer von Jonas Mumme und Tim Gentges machten mit einem blitzsauberen 6:0-Lauf innerhalb von sechs Minuten das Meisterstück perfekt. Zurück in die Gegenwart: Tim Gentges lobte die couragierte und ansprechende Leistung seiner Mannschaft bei der 30:31-Niederlage bei der HSG Hanau am vergangenen Samstag, die Mut und Zuversicht für die Aufgabe gegen Ratingen verleihen soll. Doch um dieses Spiel erfolgreich zu bestreiten, ist es unabdingbar, dass alle Spieler zumindest ihre Normalform erreichen und im Idealfall zwei, drei Spieler über sich hinauswachsen können.