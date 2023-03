Saisonsieg Nummer 16 Der nächste Schritt zum Titelgewinn

In der Vogteihalle wartete ein Korb voller Süßigkeiten auf die Besucher, den die Spielerinnen des Handball-Drittligisten TV Aldekerk zum letzten Heimspiel der Saison ihren Fans als Dankeschön spendiert hatten. Doch Nervennahrung war am Samstagabend überflüssig. Der Spitzenreiter stellte gegen den Tabellenachten Fortuna Düsseldorf die Weichen frühzeitig auf Sieg und machte am Ende mit einem 31:21 (14:9) auch in der Höhe verdient Saisonsieg Nummer 16 perfekt. Damit fehlt den Grün-Weißen in den Auswärtsspielen beim 1. FC Köln (18. März) und bei Germania Fritzlar (2. April) nur noch ein Sieg zum angestrebten Titelgewinn in der Dritten Liga West.