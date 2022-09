Dritte Handball-Liga : Das Ende der Siegesserie ist in Sicht

Der TV Aldekerk – hier Julian Mumme (grünes Trikot) – ist in der Dritten Liga angekommen und möchte weiter die Favoriten ärgern. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Aufsteiger TV Aldekerk ist mit drei Siegen gestartet. Vor der Partie bei der Ahlener SG stellt Tim Gentges seine Mannschaft auf die ersten Rückschläge ein und spricht von einem „brutalen schweren Herbst“.

Die letzte Niederlage des TV Aldekerk liegt eine gefühlte Ewigkeit zurück. Genau gesagt ist sie fast ein halbes Jahr her. Am 2. April unterlagen die Handballer beim HC Weiden mit 23:30, um anschließend zu einem unvergleichlichen Endspurt in Richtung Regionalliga-Meisterschaft anzusetzen. Einmal in der Dritten Liga angekommen, denkt der Aufsteiger offensichtlich überhaupt nicht daran, die Serie abreißen zu lassen. Die Grün-Weißen sind mit drei Siegen geradezu sensationell aus den Startlöchern gekommen.

Doch am Niederrhein verliert man so schnell nicht die Bodenhaftung. „Jeder Punkt, den wir aktuell sammeln, bringt uns dem Klassenerhalt ein Stück näher“, sagt Spielertrainer Tim Gentges. Die Seriensieger von der Vogteihalle wissen ganz genau, dass die ersten Rückschläge nicht lange auf sich warten lassen werden. „Der Oktober und der November werden brutal schwer für uns. Da bekommen wir es nacheinander mit den ,Big Five‘ der Liga zu tun. Wir freuen uns zwar auf die Spiele gegen Emsdetten, Spenge, Longerich, Opladen und Krefeld. Doch die Erfolgsaussichten sind eher gering“, so Gentges.

Die Gründe dafür, dass der Höhenflug des TV Aldekerk nach dem Regionalliga-Triumph noch andauert, liegen für den erfahrenen Handball-Experten auf der Hand. „Wir sind ganz einfach eine eingespielte Mannschaft, in der jeder Spieler ganz genau weiß, was der jeweils andere macht und vorhat. Außerdem verstehen wir uns einfach super und haben enorm viel Spaß an unserem Sport. So schlägt man dann auch Gegner, die vielleicht individuell etwas besser besetzt sind“, sagt Gentges.

Mit einem Kontrahenten dieser Kategorie bekommt es der TV Aldekerk auch am Samstag zu tun. In der Partie bei der Ahlener SG (Anwurf 19 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle) droht die erste Niederlage seit Anfang April. Denn der Gastgeber ist zwar auf den ersten Blick mit 2:4-Punkten eher mäßig aus den Startlöchern gekommen. Doch der Blick auf den Spielplan spricht eine andere Sprache. Die Ahlener SG, deren Spieler überwiegend im eigenen Handball-Leistungszentrum ausgebildet worden sind, traf in der Startphase ausschließlich auf Gegner, die zum erwähnten Kreis der Titelanwärter gehören. Bei der HSG Krefeld sprang ein 35:28-Erfolg heraus, auch den Topfavoriten TV Emsdetten brachte die junge Mannschaft um Trainer Frederik Neuhaus beim 35:36 an den Rand einer Niederlage. „Natürlich werden wir versuchen, für eine weitere Überraschung zu sorgen. Doch die Ahlener SG ist für mich so etwas wie der Geheimfavorit, den kaum jemand auf der Rechnung hat“, sagt Gentges.