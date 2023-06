Trainingslager Gastgeber TV Aldekerk begrüßt Nationalmannschaft

Mitten in der langen Sommerpause wird den Sportfreunden im Handball-Dorf Kerken ein besonderer Leckerbissen serviert. Zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft, die vom 2. bis zum 13. August in Montenegro ausgetragen wird, schlägt die deutsche Nationalmannschaft der U 17-Juniorinnen in der nächsten Woche von Montag bis Freitag ein Trainingslager beim TV Aldekerk auf. In dessen Rahmen bestreitet das deutsche Team am Dienstag, 20. Juni, ab 19.30 Uhr in der Vogteihalle ein Länderspiel gegen die Auswahl der Niederlande. Nur einen Tag später gibt’s ein Wiedersehen für die jungen Sportlerinnen – die Revanche wird am Mittwoch in Venlo ausgetragen. „Der Deutsche Handballbund hat bei uns angefragt, ob wir einen Lehrgang für das Nationalteam ermöglichen können. Wir haben natürlich gerne zugesagt, da so etwas auch eine Anerkennung für die Arbeit ist, die wir leisten“, sagt Lars Lammich, Marketing-Chef des TV Aldekerk.