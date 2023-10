Dritte Handball-Liga der Frauen Spitzenreiter TV Aldekerk bereit für das Gipfeltreffen

Freunde eines guten und spannenden Handballsports sollten sich den Termin am Sonntagnachmittag im Kalender dick und rot anstreichen. In der Dritten Liga der Frauen trifft Tabellenführer TV Aldekerk auf Verfolger TV Hannover-Badenstedt – ab 16 Uhr ist die Vogteihalle Schauplatz eines echten Gipfeltreffens. Die Grün-Weißen um Kapitänin Svenja Rottwinkel haben sich in bislang sechs Saisonspielen schadlos gehalten. Der amtierende Meister grüßt schon wieder vom Platz an der Sonne.