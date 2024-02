Dritte Handball-Liga der Frauen Der Tabellenführer meistert die Generalprobe ganz locker

Versuchen kann man’s ja mal. Die Sportfreunde Niedersachsen Vechta nahmen am Samstagabend in der Vogteihalle von Anfang an im Angriff die Torhüterin aus dem Kasten, um in Überzahl den Tabellenführer der Dritten Handball-Liga der Frauen ärgern zu können. Doch von diesem taktischen Schachzug ließ sich der TV Aldekerk nur in den ersten Minuten bis zum Zwischenstand von 4:4 beeindrucken. Anschließend setzten die Favoritinnen auf ihr blitzschnelles Tempospiel und verschafften sich eine 11:4-Führung. Am Ende behielten die Grün-Weißen mit 48:36 (29:23) die Oberhand und zeigten sich gut gerüstet für das Gipfeltreffen in Hannover. Am Samstag, 9. März, fällt wahrscheinlich eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Verfolger TV Hannover-Badenstedt, der sich am Samstag zu einem 29:28 beim VfL Oldenburg II mühte, hat nur einen Punkt Rückstand.