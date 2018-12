Handball: TV Aldekerk ist bereit für Wiedergutmachung

Aldekerk (CaB) Dritte Handball-Liga der Frauen: TV Aldekerk – TVE Netphen (Sa., 17 Uhr, Vogteihalle). Bei den Aldekerker Drittliga-Handballerinnen herrscht Aufbruchstimmung. Vor dem ersten Rückrundenspiel am Samstag gegen Aufsteiger Netphen zeigt sich die Mannschaft gewillt, einiges anders und vor allem besser zu machen als zuletzt.

Das letzte Spiel ist abgehakt und aufgearbeitet, zum Rückrundenauftakt soll ein Sieg über den Aufsteiger her. Das mit 19:24 verlorene Hinspiel ist da nur noch zusätzliche Motivation. Angelina Huppers fehlt weiterhin, auch Lena Heimes muss noch zusehen. Aber das darf keine Entschuldigung mehr sein. Die Mannschaft ist mittlerweile gereift und sollte stark genug sein, sich freizuschwimmen. Anschließend verabschieden sich die Grün-Weißen in die Winterpause. Ernst wird’s erst wieder am 26. Januar – dann sind Trainerin Dagmara Kowalska und ihre Schützlinge in Leverkusen gefordert.