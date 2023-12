Dritte Handball-Liga Der Tabellenführer gibt sich die Ehre

Nach der vermeidbaren 25:28-Niederlage am vergangenen Samstag gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen steht für den Handball-Drittligisten TV Aldekerk ein weiteres Heimspiel auf dem Programm. Am Samstag gibt sich ab 19.30 Uhr Topfavorit TuS Ferndorf in der Vogteihalle die Ehre. Die noch ungeschlagenen Gäste sind bislang das Maß aller Dinge und ziehen unaufhaltsam ihre Kreise. Während in der Süd-West-Liga vermeintliche Aufstiegsaspiranten immer wieder Federn lassen, rangieren die Siegerländer mit lediglich einem Punktverlust aus der Partie gegen den Longericher SC an der Tabellenspitze. Ein Auswärtssieg in Kerken wäre gleichbedeutend mit dem Gewinn der Hinrunden-Serie. TuS-Coach Ceven Klatt hat unmissverständlich die Devise ausgegeben, mit nur einem Verlustpunkt in die kurze Winterpause gehen zu wollen.