Dritte Handball-Liga Ein ganzes Dorf steckt voller Vorfreude

Nicht jeder Handballer ist dazu geschaffen, den Ball aus spitzem Winkel in die Maschen zu wuchten. Beim ATV ist es auf der linken Seite der Job von Sjuul Rutten. Der junge Mann, der im benachbarten Venlo beheimatet ist, beackert eher unscheinbar, aber fleißig und zuverlässig den linken Flügel. Drei Treffer aus dem gebundenen Angriff heraus beim Spiel gegen Ratingen werden sein Selbstvertrauen gestärkt haben. „Der Junge bringt eine Menge Potenzial mit, ist sehr ehrgeizig und auf dem besten Weg, sich aus einem Loch, in dem er zu stecken scheint, zu schießen“, so sein Trainer. Sollte es beim etatmäßigen Strafwurfschützen Thomas Plhak mal nicht so richtig laufen, ist „Frenkie“ nervenstark zur Stelle. „Besonders auf das Duell gegen Krefeld vorbereiten kann man sich nicht“, sagt Gentes. „Wir müssen das Spiel annehmen, uns an gelungenen Aktionen aufhängen und daran wachsen. Wir haben nichts zu verlieren und nehmen die Atmosphäre in der Halle mit, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.“