Dritte Handball-Liga Heiße Phase im Abstiegskampf beginnt

Beim Gegner handelt es sich um eine Spielgemeinschaft der Vereine Burscheider TG, TG Hilgen und TuS Wermelskirchen. Die Panther mischen seit mittlerweile sieben Jahren in der Dritten Liga mit, waren dort in der Vergangenheit stets in der oberen Tabellenhälfte zu finden, sind aber in der laufenden Saison noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Aktuell rangiert die Mannschaft mit 15:19-Punkten auf dem zehnten Platz – das hatten sich die Verantwortlichen im Bergischen Land etwas anders vorgestellt. Panther-Trainer Marcel Mutz ist ein bekennender Liebhaber der besonderen Atmosphäre in der Vogteihalle, hat aber natürlich nicht die Absicht, Gastgeschenke zu verteilen.