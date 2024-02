Dritte Handball-Liga der Frauen Die Warmmach-Runde fürs Spitzenspiel

Bevor in der kommenden Woche das Spitzenspiel beim Verfolger TV Hannover-Badenstedt ansteht, können sich die Drittliga-Handballerinnen des TV Aldekerk am Samstag ab 19.30 Uhr in eigener Halle schon mal warmspielen. Mit den Sportfreunden Niedersachsen aus Vechta kommt der aktuelle Tabellenzehnte in die Vogteihalle und könnte sich als guter Sparringspartner erweisen. Doch Vorsicht ist geboten. Im Hinspiel sprang zwar ein am Ende klarer 33:24-Erfolg heraus, doch die Grün-Weißen mussten damals ein hartes Stück Arbeit verrichten.