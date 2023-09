Handball-Regionalliga der Frauen Lynn Tillmann trifft in letzter Sekunde

So schnell kann’s gehen. Eine Woche zuvor hatten die Spielerinnen des Handball-Regionalligisten TV Aldekerk II noch mit hängenden Köpfen die Sporthalle Corneliusfeld in St. Tönis verlassen, nachdem die dort beheimatete Turnerschaft in letzter Sekunde zum 21:20-Endstand getroffen hatte. Beim ersten Heimspiel der neuen Saison schlug das Glückspendel in die andere Richtung aus. Diesmal war es Lynn Tillmann, die ihre starke Leistung praktisch mit dem Schlusspfiff mit dem Siegtreffer zum 34:33 (15:17) gegen den TSV Bonn rrh. krönte.