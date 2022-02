Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : TV Aldekerk feiert ausgelassen den ersten Punkt in Liga zwei

TV Aldekerk feiert ausgelassen den ersten Punkt in Liga zwei

Und gleich zappelt der Ball schon wieder im Netz: Die überragende Angelina Huppers war in Bremen nicht zu bremsen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kerken Trotz personeller Probleme erkämpft sich das Schlusslicht ein verdientes 28:28 beim SV Werder Bremen. Die überragende Angelina Huppers erzielt zwölf Treffer.

Na endlich ! Im 15. Anlauf durfte der TV Aldekerk am Samstag sein erstes Erfolgserlebnis in der Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen feiern. Der Tabellenletzte, der trotz der langen Pleitenserie unentwegt im Training hart gearbeitet und schon in den vergangenen Wochen einen Aufwärtstrend angedeutet hatte, belohnte sich beim SV Werder Bremen mit einem verdienten 28:28 (13:14).