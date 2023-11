Dritte Handball-Liga Der TV Aldekerk ist endgültig wieder da

In der zweiten Hälfte robbte sich der Gastgeber heran. Der Ausgang des Spiels war völlig offen. Mit Beginn der Crunch Time gelang den Opladenern die erste Führung (23:22). Die Gentges-Truppe schüttelte sich kurz, spielte unbeirrt ihr Spiel weiter und hatte nach 57 Minuten die Nase vorne (26:25). Nach dem Geschmack der beiden Unparteiischen moserte Opladens Trainer von der Bank aus etwas zu viel. Voigt erhielt drei Minuten vor dem Abpfiff eine Zeitstrafe, die ein Feldspieler abbrummen musste – eine spielentscheidende Schwächung, wie sich herausstellen sollte. Zweimal Sjuul Rutten und einmal Hansen stellten in der zweiminütigen Überzahl den Spielstand auf 29:26. Thomas Plhak machte 30 Sekunden vor dem Ende mit seinem Treffer zum 30:26 den Deckel auf die Partie. Das 30:27 durch Markus Sonnenberg interessierte kaum noch jemanden – längst hatte der ATV-Chor auf den Rängen den Evergreen „Oh, wie ist das schön“ angestimmt. „Das war schon verdammt geil heute, wir sind unfassbar glücklich. In der zweiten Halbzeit haben wir uns trotz der Opladener Führung nicht aus dem Konzept bringen lassen. Es ist unglaublich wichtig, dass wir so ein enges Spiel auch mal für uns entscheiden konnten und das Quäntchen Glück auf unserer Seite war. Trotz der vielen Rückschläge hat dieses Spiel gezeigt, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Heute wird gefeiert, ab Montag geht es weiter, denn wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns“, sagte ATV-Trainer Tim Gentges. Am Samstag gibt die Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar, die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen, als Tabellensechster ihre Visitenkarte in der Vogteihalle ab.