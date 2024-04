Dritte Handball-Liga Der Klassenerhalt ist jetzt greifbar nah

Die Aufholjäger lassen nicht locker. Mit einem 29:26 (13:12) gegen den TuS 82 Opladen machte der TV Aldekerk am Samstagabend in der heimischen Vogteihalle den dritten Sieg in Serie perfekt. Damit ist der Klassenerhalt in der Dritten Handball-Liga endgültig in greifbare Nähe gerückt. Wer den Turnverein in der Tabelle finden möchte, muss nicht mehr nach ganz unter gucken, sondern entdeckt ihn drei Runden vor Schluss auf Rang zwölf, der am Saisonende die Zukunft in Liga drei sichert.