Dritte Handball-Liga der Frauen : TV Aldekerk zeigt nötige Nervenstärke

Angelina Huppers steigt hoch und trifft – so auch in Recklinghausen in allerletzter Minute. Foto: Norbert Prümen

Kerken Verdienter 33:31-Erfolg beim PSV Recklinghausen. Die Grün-Weißen steigern sich nach einem Stotterstart und behalten auch in der Schlussphase den Überblick. Angelina Huppers sorgt für die Entscheidung.

Es dauerte etwas, bis der Zweitliga-Absteiger richtig in die Partie fand. Zunächst knüpften die Gäste dort an, wo sie im Heimspiel gegen Lank aufgehört hatten. Zu oft noch agierte man in der Defensive zu nachlässig und erlaubte sich in der Vorwärtsbewegung zu viele Fehler. Weil dann auch noch einige gute Chancen vergeben wurden, lag die Mannschaft nach 18 Minuten mit 9:12 zurück. Anschließend ließ ATV-Trainer René Baude offensiver agieren, Torhüterin Nadja Leuf rückte zwischen die Pfosten – plötzlich lief es bei den Gästen. Der Gegner wirkte in dieser Phase verunsichert und blieb zehn Minuten torlos. Der TV Aldekerk drehte den Spieß um und lag jetzt seinerseits mit 15:12 vorne.