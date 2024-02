Dritte Handball-Liga Das ganze Dorf feiert den Verlierer

Zu Beginn der zweiten Hälfte veränderte sich an der Tordifferenz zunächst kaum etwas. Doch das Schiedsrichtergespann verhängte einige umstrittene Zeitstrafen und Strafwürfe gegen die Gäste. „Im ersten Durchgang haben sie sehr gut gepfiffen, dann haben sie scheinbar ihren Faden verloren“, kommentierte Gentges. Nach 45 Minuten und sechs Treffern in Folge hatten sich die Krefelder einen Zehn-Tore-Vorsprung (25:15) erspielt. Das Spiel war gelaufen, für den ATV galt die Prämisse, nicht völlig unter die Räder zu kommen. Die personell arg gebeutelte Mannschaft ging sichtlich auf dem Zahnfleisch, ein letztes Aufbäumen fiel schwer – am Ende wurde es ein auch in dieser Höhe verdienter 31:21-Sieg der HSG Krefeld. „Gewinner des Spiels sind unsere Fans, unsere Zuschauer – das ganze Dorf. Wir machen jetzt zwei Tage Pause. Dann wird der Fokus auf die nächste Partie gegen die Bergischen Panther gelegt“, meinte Gentges.