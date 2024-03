Dritte Handball-Liga Das Schlusslicht spielt wie ein Absteiger

Die Aldekerker Drittliga-Männer haben nun drei Wochen Zeit, die Wunden zu lecken und an der richtigen Strategie für den Saisonendspurt zu feilen. Nach den Osterferien stehen noch sechs Spiele auf dem Programm, in denen die Grün-Weißen das „Wunder Klassenerhalt“, so Gentges, schaffen können. Für den Turnverein geht es am Samstag, 13. April, mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten HSG Rodgau Nieder-Roden weiter.