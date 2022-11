Handball : Schwere Aufgabe für den TV Aldekerk

ATV-Kapitän Jonas Mumme (am Ball) fordert eine geschlossene Mannschaftsleistung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken An diesem Freitag empfängt der Drittligist den Tabellenzweiten TV Emsdetten. Der Aufsteiger bestreitet damit das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen. Er geht aber selbstbewusst in das Duell.

Nur wenige Tage nach dem Derby gegen die HSG Krefeld kommt bereits am Freitag um 19.45 Uhr das nächste Top-Team in die Vogteihalle. Der Handball-Drittligist TV Aldekerk empfängt den TV Emsdetten, der den zweiten Platz belegt. Für den ATV steht somit das dritte Spiel innerhalb von sechs Tagen an. Dies ist eine ungewohnt hohe Belastung, die die kommende Aufgabe nicht gerade leichter macht. Hinzu kommt mit Linkshänder Tobias Reichmann eine weitere Herausforderung. Der wohl prominenteste Spieler der Liga stand zuvor beim Bundesligisten MT Melsungen unter Vertrag, kann zahlreiche Einsätze bei der deutschen Nationalmannschaft aufweisen und wird der Aldekerker Defensive von der rechten Rückraum-Position wohl einiges abverlangen.

Im letzten Spiel jedoch konnten die Aldekerker – trotz der knappen Niederlage – beweisen, dass sie mit den Spitzenteams auf Augenhöhe agieren können. „Wenn wir die einfachen Fehler vermeiden und wieder geschlossen als Mannschaft auftreten, können wir das Spiel so lange wie möglich offen halten“, sagt ATV-Kapitän Jonas Mumme. An Selbstbewusstsein dürfte es dem Aufsteiger also nicht fehlen. Und auch die zu erwartende Unterstützung von den Zuschauerrängen könnte dem ATV wieder ordentlichen Antrieb geben. „Wir werden uns auf dieses Spiel genau so fokussiert vorbereiten wie auf jedes andere, auch wenn wir wissen, wie schwer es wird, Punkte zu holen“, sagt Tim Gentges, der sowohl an der Aldekerker Seitenlinie als Trainer als auch auf dem Feld agiert.