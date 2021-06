Handball : TV Aldekerk darf weiter vom Aufstieg träumen

Svenja Rottwinkel war mit zwölf Treffern die überragende Spielerin des TV Aldekerk. Foto: Norbert Prümen

Melsungen/Kerken Die Mannschaft erreicht in der Relegation zur Zweiten Bundesliga der Frauen ein 27:27 bei der SG Kirchhof, die in letzter Sekunde einen Siebenmeter verwandelt. Das Rückspiel steigt am Mittwoch, 19 Uhr, in der Vogteihalle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Der TV Aldekerk hat sich am Sonntag im Hinspiel der Relegation eine gute Ausgangsposition verschafft und darf weiter vom Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga der Frauen träumen. Die Mannschaft von Trainerin Yvonne Fillgert erreichte in der Stadtsporthalle Melsungen in einer umkämpften Partie ein 27:27 (12:13) bei der SG Kirchhof 09, die Drittletzter in der Zweiten Liga geworden war. Dem Gastgeber gelang dabei mit der letzten Aktion der Begegnung per Siebenmeter noch der Ausgleich. Das Rückspiel steigt am kommenden Mittwoch, 19 Uhr, in der Vogteihalle.

Es war schon eine besondere Atmosphäre, die sich den beiden Teams am Sonntagnachmittag geboten hat. Aufgrund konstant negativer Inzidenzzahlen waren in der Stadtsporthalle Melsungen bei einem Handballspiel erstmals seit vielen Monaten wieder Zuschauer zugelassen. Unter den rund 100 Besuchern war auch eine Handvoll Aldekerker Fans. Sie hatten mit der Mannschaft die rund 260 Kilometer weite Reise angetreten. Dass nur Trommeln der Kirchhofer Anhänger zu hören waren, störte die Aldekerkerinnen dabei zunächst überhaupt nicht.

Info Die Mannschaft und die Torschützinnen TV Aldekerk Cengiz, Leuf Kothen - Molderings, Verlinden, Kühn (5), F. Huppers (3), Albin (2), Heimes (3), Schütten, Nebel, van Neerven, Rottwinkel (12/6), Weisz (2), Korsten, Strunz So geht es weiter TV Aldekerk - SG 09 Kirchhof (Mittwoch, 9. Juni, 19 Uhr, Vogteihalle)

Die Grün-Weißen begannen motiviert und hatten schnell ein 2:0 vorgelegt, ehe der Kontrahent in die Partie fand. Es entwickelte sich ein Spiel, bei dem ein Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften nicht wirklich sichtbar war. Beide Teams schenkten sich nichts und kämpften verbissen um jeden Ball. Nachdem die Aldekerkerinnen zu Beginn die Nase vorn gehabt hatten, gelang der SG Kirchhof, die in Torhüterin Frederikke Siggaard einen großen Rückhalt hatte, in der 19. Minute mit dem Tor zum 8:7 die erste Führung, die auch zum Seitenwechsel Bestand hatte.

Doch die Aldekerkerinnen blieben beharrlich. Trainerin Yvonne Fillgert hatte bis auf eine Ausnahme ihrer Startsieben durchgehend das Vertrauen geschenkt. Und die kämpfte, was das Zeug hielt. Kurz nach dem Wechsel fielen die Tore auf beiden Seiten wie am Fließband, die Führung wechselte ständig. Nach einer Aldekerker Auszeit war es dann die an diesem Nachmittag starke Svenja Rottwinkel, die den ersten Drei-Tore-Vorsprung für ihr Team erzielen konnte (22:19, 41.). Auch in der Abwehr des ATV mit Birga van Neerven im Zentrum lief es jetzt, während Kirchhof ein kleines Tief zu überstehen hatte.

Doch je näher es auf den Schlusspfiff zuging, desto näher kam der Gastgeber heran. Pia Kühn erzielte 27 Sekunden vor Schluss das 27:26 für den TV Aldekerk. Eine Kirchhofer Wurfversuch blieb dann hängen, der Ball landete bei der Aldekerker Torhüterin Tugce Cengiz, die umgehend versuchte, ins leere Tor des Gegners zu treffen. Weil sie dabei den Pfiff der Unparteiischen überhört hatte, die auf Freiwurf entschieden hatten, wurde dieses Wegwerfen des Balls als Unsportlichkeit gewertet. Cengiz sah die Rote Karte, die allerdings keine Sperre nach sich zieht. Der Gastgeber erhielt einen Siebenmeter, den er in letzter Sekunde zum Ausgleichstor nutzte.

„Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis“, sagte ATV-Trainerin Yvonne Fillgert. „Doch wir hätten natürlich gerne gewonnen. Wir haben mit Spaß gespielt und haben Kirchhof durchaus ärgern können. Wir können hier mit gestärktem Rücken rausgehen und ein bisschen die Wunden lecken. Und dann werden wir mit aller Kraft ins Rückspiel gehen.“