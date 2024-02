Dritte Handball-Liga Der TV Aldekerk bleibt am Tabellenende

Von Beginn an traf der TV Aldekerk auf einen Gegner, der nach einem 28:24-Heimsieg gegen den TuS Dansenberg offenbar vor Selbstvertrauen strotzte. Die Saarländer vertrauten von der ersten Minute an auf ihre Fähigkeiten und ließen den Kontrahenten vom Niederrhein ganz einfach nicht zur Entfaltung kommen. Die dauernde Einwechslung eines siebten Feldspielers kam beim ATV am Samstagabend nicht zum Tragen, dazu kamen Unkonzentriertheiten und leichte Fehler, die den Hausherren klar in die Karten spielten. Und dann stand in Benedikt Berz noch ein Schlussmann zwischen den Homburger Pfosten, der das Torhüterduell klar für sich entschied und häufig Endstation für Wurfversuche des ATV war. So nahm die Partie ihren Lauf, der Zwischenstand von 9:3 war ein frühes Alarmsignal für die Gäste, das allerdings weitgehend ungehört blieb. Das Spiel des ATV blieb fahrig und unkonzentriert. Zwar konnten die Grün-Weißen zwischenzeitlich mal auf fünf Tore verkürzen (13:8), doch trugen die Aldekerker auch ihren Teil dazu bei, dass die Verhältnisse bis zum Seitenwechsel schon wieder geradegerückt waren.