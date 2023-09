Dritte Handball-Liga Bitterer Saisonstart für den TV Aldekerk

Abpfiff in der Vogteihalle. Abgekämpft, tief enttäuscht und mit hängenden Köpfen standen die Spieler des TV Aldekerk auf dem Parkett. Und hatten sichtlich Mühe damit, sich beim Anhang für die Unterstützung zu bedanken und gleichzeitig den Jubel des Gegners ertragen zu müssen. Zum Saisonauftakt in der Dritten Handball-Liga mussten die Grün-Weißen am Samstagabend eine bittere 26:27 (14:12)-Niederlage gegen die mHSG Friesenheim-Hochdorf II hinnehmen.