Handball : Freibier und eine enttäuschende Vorstellung für die ATV-Fans

Wie schon im Hinspiel lieferte der TV Aldekerk – hier Thomas Plhak – gegen den TV Rheinbach eine enttäuschende Vorstellung. Foto: Norbert Prümen (nop)

Aldekerk Handball-Regionalliga der Männer: TV Aldekerk – TV Rheinbach 25:28 (12:15). In der Vogteihalle war alles für die letzte Runde der Saison und einen gelungenen Abschluss vorbereitet.

Die Aldekerker standen ungefährdet im Mittelfeld und empfingen mit dem TV Rheinbach ein Team aus den unteren Tabellenregionen. Vor der Partie waren Obmann Tobias Culm, Benedikt Liedtke und Richard Pasch (beide zurück nach Lobberich) sowie Matome Rampyapedi (VfB Homberg) feierlich verabschiedet worden. Mit einem Sieg hätten Tag und Spielzeit bei traditionellen Freigetränken mit den Fans einen harmonischen Abschluss gefunden. Doch es wurde ein Spiel, was Trainer Nils Wallrath und so manchen Fan arg enttäuschte. „Die Einstellung heute war unterirdisch“, wetterte Wallrath nach dem Abpfiff. „Vielleicht liegt uns Rheinbach auch nicht, aber kein Spieler hat heute auch nur annähernd Normalform erreicht.“

Die ersten zehn Minuten lief eigentlich bei den Gastgebern noch nach Plan. Benedikt Liedtke hatte zum 5:3 getroffen und für einen guten Einstieg in die Partie gesorgt. Doch wie schon beim letzten Heimspiel gegen Opladen, ging von jetzt auf gleich plötzlich nichts mehr. Sieben Rheinbacher Treffer und eine Aldekerker Auszeit weniger waren beim 5:10 alle wach. Die Gäste zeigten, dass sie bereit waren, für den Klassenerhalt aus eigener Kraft alles in die Waagschale zu werfen. Und das machte dann auch den Unterschied an diesem Abend aus.

Neben Talent und Trainingsfleiß gehört auch Siegeswillen mit zu einem erfolgreichen Handballspiel. Und den hatten die Rheinbacher auch reichlich im Gepäck. Neben einem gut haltenden Torwart zeigten die Gäste Durchsetzungsvermögen und ein druckvolles Spiel, was den Hausherren an diesem Abend leider fehlte. Auf Aldekerker Seite mühte sich schon der eine oder andere, doch hundertprozentiger Einsatzwille sieht anders aus. So hielt Torhüter Janik Schoemackers beispielsweise in kurzer Folge zwei freie Würfe hintereinander. Die zurückprallenden Bälle landeten jedoch erneut bei den Gästen, weil die Aldekerker noch auf dem Rückweg waren.

Dazu gesellten sich haufenweise technische Fehler im Aufbau und Fehlwürfe aus besten Positionen, die die Grün-Weißen immer im Hintertreffen ließen. Nach dem Seitenwechsel schienen die Aldekerker tatsächlich zunächst auf einem besseren Weg, nachdem Robin Appelhans und Thomas Plhak jeweils im Doppelpack getroffen und den Anschluss hergestellt hatten (16:17). Doch auch da hätte schon eine deutliche Führung auf der Anzeigetafel stehen müssen, wenn der ATV mit Herz und Kopf bei der Sache gewesen wäre.

So aber brachte eine Rheinbacher Auszeit die Gäste wieder in die Spur, die beim 16:23 in der 47. Minute bereits als Sieger feststanden. Am Ende waren es nur drei Tore, die die Aldekerker weniger geworfen hatten, doch in den 60 Minuten vorher waren die Grün-Weißen vom Gegner und einem Punktgewinn meilenweit entfernt. Getränke für die Fans gab es trotzdem, doch waren sie mehr Entschuldigung für einen vergeigten Saisonschluss!