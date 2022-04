Handball : ATV-Nachwuchs kämpft um das Final-Four-Ticket

Trainer René Baude und seine Mannschaft können bereits jetzt auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Foto: Lutz Nebel

Kerken Im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft der A-Juniorinnen trifft der TV Aldekerk am Samstag in der Vogteihalle auf den Frankfurter HC. Trainer René Baude rechnet mit einem Duell auf Augenhöhe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Da waren es plötzlich nur noch acht ! Nach Abschluss der Vor- und Zwischenrunde der Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen ist der Nachwuchs des TV Aldekerk im Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft angekommen.

Auf dem Weg zum „Final Four“-Turnier, in dem der Deutsche Meister ermittelt wird, müssen die Grün-Weißen jetzt noch den Frankfurter HC aus Brandenburg aus dem Weg räumen. Doch ein Spaziergang wird die Auseinandersetzung, die in Hin- und Rückspiel entschieden wird, sicher nicht. Das Team von der Oder absolvierte die Vorrunde als Zweiter, in der Zwischenrunde stand am Ende trotz einer Niederlage der erste Platz. „Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe“ sagt ATV-Trainer René Baude im Vorfeld des Hinspiels, das am Samstag um 15 Uhr in der Vogteihalle beginnt.

„Die Vorbereitung war angesichts ausgefallener und unter der Woche ausgetragener Begegnungen für meine Spielerinnen sicher nicht optimal. Doch wird es unserem Gegner ähnlich ergangen sein. Wir sind heiß auf die beiden Spiele und froh, dass es jetzt endlich weitergeht“, so Baude, der in der kommenden Saison die Aldekerker Frauen-Mannschaft in der Dritten Liga übernimmt.