Spitzenspiel in der Vogteihalle Sieg im Gipfeltreffen: Jetzt ist die Meisterschaft greifbar nah

Rund 300 Zuschauer, darunter auch eine Busladung voller Fans, die aus Nordhessen angereist waren, verliehen dem Gipfeltreffen in der Dritten Handball-Liga der Frauen einen würdigen Rahmen. Schon beim Einlaufen der Mannschaften gaben die Trommler aus beiden Lagern alles. Und am Ende jubelte der Spitzenreiter TV Aldekerk, der mit einem 28:26 (14:11) gegen den zuvor noch punktgleichen Verfolger SG Kirchhif einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht hat.