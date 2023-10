Dritte Handball-Liga der Frauen Sieg Nummer fünf: TV Aldekerk wird erneut kaum gefordert

Dass die Fahrt an den Niederrhein für ihn und seine Mannschaft nicht zum Debakel wurde, lag auch an einer schöpferischen Auszeit, die sich die Aldekerkerinnen zu Beginn des zweiten Abschnitts leisteten. „Man hat deutlich gemerkt, was passiert, wenn wir das Tempo rausnehmen“, so Küsters. Näher als bis auf fünf Tore kamen die Gäste jedoch nicht mehr heran. Der Spitzenreiter drehte wieder an der Temposchraube und ging mit einem deutlichen Sieg über die Ziellinie. „Ich würde mir wünschen, dass die Mannschaft die hohe Qualität aus dem Training auch mal im Spiel zeigen kann“, sagte Trainer René Baude, der zu viele gute Möglichkeiten seines Teams ungenutzt sah. Nach einer kurzen Pause steht das nächste Spiel am Samstag, 14. Oktober, bei den SFN Vechta auf dem Programm.